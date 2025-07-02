شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المصرى الديمقراطى يدفع بعدد من المرشحين الشباب على القائمة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

يستعد حزب المصري الديمقراطي بالدفع بعدد من المرشحين الشباب ضمن القائمة الوطنية.

وفي هذا السياق أكد الحزب أن المشاركة في العملية السياسية والشأن العام، ودعم مسارات الحوار بين مختلف أطراف المشهد السياسي، هو الطريق لبناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة، مشيرا إلى أنه يخوض الانتخابات معتمدا على تقديم بدائل أفضل للرأي العام والمواطن المصري.

وقرر الحزب خوض الانتخابات النيابية أيضا على عدد من المقاعد الفردية التي سيتم التنسيق والتعاون مع أي قوى أخرى، مؤكدا على أنه يعمل بجدية من أجل حشد وتعبئة كل طاقات القوى الديمقراطية خلال الأيام المقبلة، من أجل توفير بيئة آمنة وديمقراطية للانتخابات القادمة.