شكرا لقرائتكم خبر عن "حماة الوطن": الإعلان عن تفاصيل تشكيل القائمة الوطنية للانتخابات خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن، خلال ندوة الخليج 365، اليوم، أن حزب حماة الوطن دعا إلى جلسة نقاشية لكل القوى السياسية أول أمس فيما يخص القائمة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ.

وأشار إلى أنه خلال ساعات سيتم الإعلان عن الشكل النهائي للقائمة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ واسمها وشعارها وكل ما يرتبط بها، منوها بأن القائمة الوطنية ستضم أكبر عدد من الأحزاب والقوى السياسية.

ومن جانبه أكد النائب سليمان وهدان، أمين لجنة الشئون البرلمانية بحزب الجبهة الوطنية، أن الشكل النهائي للقائمة الوطنية واسمها وشعارها وكل ما يرتبط بها سيحسم خلال ساعات، منوها بأن القائمة الوطنية ستضم أكبر عدد من الأحزاب والقوى السياسية بشكل غير مسبوق