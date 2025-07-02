شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع للهيئة العليا بحزب الوعى لحسم استعداداته لانتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

تعقد الهيئة العليا لحزب الوعي، اجتماع لبحث خوض انتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية، ويبدأ استقبال راغبي التقدم للترشح علي المقاعد الفردي.



وأكد "الوعي" مشاركته في انتخابات مجلس الشيوخ، سواء عبر القوائم أو النظام الفردي، مشيرًا إلى حرصه على الدفع بمرشحين يعبرون عن أولويات المواطنين ورؤية الحزب للإصلاح المؤسسي الحقيقي.



وكان الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، أعلن أن الحزب شكّل لجنة من أعضائه لمقابلة المرشحين المحتملين على المقاعد الفردية من خارج الحزب، وذلك خلال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، مشددًا على أن اختيار المرشحين سيتم وفقًا لمعايير صارمة، في مقدمتها الكفاءة والنزاهة، والإيمان بمكتسبات ثورة 30 يونيو، والقدرة على المنافسة الميدانية والتواصل الحقيقي مع المواطنين والتعبير عنهم.



وأوضح في تصريح لـ"الخليج 365" أن الحزب يفتح باب التنسيق والتحالف التكتيكي مع مرشحي الأحزاب الأخرى في بعض الدوائر، مشيرًا إلى أن الأفضلية ستكون للشباب في حال تساوت إمكانات المرشحين.

تجدر الإشارة إلى أنه تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات، تنفيذ القرارات التي اتخذتها بشأن إتمام انتخابات مجلس الشيوخ 2025 / 2030، وذلك بعد أن أعلنت الهيئة رسميا أمس دعوة الناخبين للتصويت والجدول الزمنى للانتخابات.



وتضمن الجدول الزمنى لانتخابات مجلس الشيوخ عدد من التوقيات التى ستجرى فيها عمليات تقديم اوراق الترشح مرورا بالطعون على المرشحين ثم إجراء التصويت سواء فى الجولة الأولى أو الإعادة وصولا إلى إعلان النتيجة، والذى جاءمن ضمنها فتح باب الترشح من 5 وحتى 10 يوليو، إعلان القائمة المبدئية للمرشحين برموزهم الانتخابية 11 يوليو، تقديم الطعون من المرشحين المستبعدين أو على المقبولين 11 و12 و13 يوليو، تفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون من 14 وحتي 16 يوليو، إعلان القائمة النهائية للمرشحين وبدء الدعاية الانتخابية 18 يوليو، يكون آخر موعد للتنازل للمرشحين فى موعد اقصاه 20 يوليو، وبدء فترة الصمت الانتخابي للجولة الأولى يوم 31 يوليو اعتبارا من الساعة 12 صباحا وقبل يومين من تاريخ الاقتراع.