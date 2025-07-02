اخبار العالم

حصيلة جديدة لضحايا حريق مصنع بالهند

0 نشر
0 تبليغ

حصيلة جديدة لضحايا حريق مصنع بالهند

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت شركة سيجاتشي إندستريز الهندية اليوم الأربعاء، أن حريقا اندلع في مصنع للمواد الكيماوية تابع لها بجنوب البلاد يوم الاثنين أسفر عن مقتل 40 شخصا وإصابة ما يزيد على 33 آخرين.
وذكرت الشركة في بيان أن العمل سيظل متوقفا في المصنع لنحو 90 يوما.
وشكلت حكومة ولاية تيلانجانا، حيث يوجد المصنع، لجنة من خمسة أعضاء للتحقيق في ملابسات الحادث الذي لم يكشف بعد عن سببه.
وقالت الشركة "إلى أن تظهر نتائج التحقيق، نود التوضيح أن الحادث لم ينجم عن انفجار مفاعل في المصنع".
ووفقا لما أعلنته الحكومة، كان 143 شخصا يعملون في المصنع وقت وقوع الحادث.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا