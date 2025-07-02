أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن لبنان يمرّ بمرحلة دقيقة وسط تحوّل إقليمي لا يمكن للبنان أن يبقى على هامشه، مشددًا على أن النهوض الوطني لا يمكن أن يتحقق من دون استقرار مالي واقتصادي.
وفي كلمة ألقاها خلال اجتماع في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أشار سلام إلى أنّ الحكومة أطلقت تعاونًا مباشرًا مع الجانب السوري لضبط الحدود ومكافحة التهريب وتأمين العودة الآمنة والكريمة للنازحين السوريين.
وأضاف سلام أنّ الدولة تكثّف الضغوط السياسية والدبلوماسية من أجل تطبيق القرار 1701، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والعمل على إطلاق سراح الأسرى اللبنانيين.
وختم رئيس الحكومة بالتشديد على أن الإنقاذ لا يمكن أن يتحقق من دون إصلاح حقيقي يؤسس لدولة فعلية، معتبرًا أن لا استقرار في لبنان طالما استمرت الانتهاكات الإسرائيلية وبقي الاحتلال قائمًا لأجزاء من الأرض اللبنانية.
كانت هذه تفاصيل خبر سلام: المنطقة تمر بتحوّل إقليمي ولا يمكن للبنان أن يبقى على الهامش ولا إمكان للنهوض من دون استقرار مالي وإقتصادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.