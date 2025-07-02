رئيس الأركان تفقد قيادة فوج المغاوير واطّلع على سير اختبارات التطوع بصفة تلميذ رتيب

تفقَّدَ رئيس الأركان اللواء الركن حسان عوده قيادة ​فوج المغاوير​ في ثكنة غسان رمان - رومية، حيث التقى الضباط والعسكريين، منوّهًا بجهودهم ومناقبيتهم في أداء الواجب، ولافتًا إلى أن فوج المغاوير هو من أهم الوحدات الخاصة التي تكلَّف بمهمات استثنائية، ما يستلزم من عناصره أعلى درجات الاحتراف. كما استمع إلى إيجاز حول مهمات الفوج والصعوبات التي يواجهها، وحضر مناورة بالذخيرة الحية. كذلك اطّلع رئيس الأركان على سير اختبارات التطوع بصفة تلميذ رتيب في الجامعة اللبنانية – الحدث.

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