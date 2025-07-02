أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ صباح اليوم تحليقًا مكثفًا وعلى علو متوسط فوق مناطق حاصبيا، مزارع شبعا، والعرقوب، مرورًا بتلة الرادار الإسرائيلية المشرفة على بلدة شبعا، وصولًا إلى مرتفعات جبل الشيخ وتلال حرمون المطلة على راشيا الوادي في البقاعين الشرقي والغربي.
كما شمل التحليق أجواء إقليم التفاح، خصوصًا فوق تلال عرمتى، الريحان، الأحمدية، وتلال حرمون المحاذية للحدود السورية والمشرفة على السيول السورية المقابلة.
كانت هذه تفاصيل خبر تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي فوق حاصبيا والعرقوب وامتدادًا حتى جبل الشيخ وتلال حرمون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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