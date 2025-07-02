الرئيس عون نوَّه بتضحيات الجسم الطبي في لبنان: لعدم الاضرار بسمعة الأطباء الذين يتمتعون بمهنية واحترافية

نوه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بـ"​تضحيات الجسم الطبي​ في لبنان، والتي أدت الى الحفاظ على الخدمات الطبية والصحية برغم الازمات الحادة التي واجهها لبنان في السنوات الأخيرة".

ودعا نقابة الأطباء، خلال استقباله وفداً من نقابة ​الأطباء في لبنان​ برئاسة النقيب الياس شلالا، الى "مواجهة بعض عمليات الاحتيال الطبي التي تحصل من قبل منتحلي صفة طبيب، والى التغاضي عن الحملات التي تثار ضد الاطباء في مواقع التواصل الاجتماعي، طالما ان الطبيب يقوم بواجباته بشكل صحيح وانساني، معتبرا ان الأخطاء تحصل في أي قطاع ومجال، ومن المهم محاسبة المخطىء دون الاضرار بسمعة الجسم الطبي الذي يتمتع بمهنية واحترافية عاليتين".

واعتبر ان "وجوده على رأس البلاد أعطى أملاً بمستقبل أفضل لكل اللبنانيين".

وعرض شلالا لرئيس الجمهورية أوضاع الأطباء في لبنان، والذي يختلف عن الانطباع السائد لدى اللبنانيين، مشيراً الى ان "الأطباء يواجهون التحديات نفسها التي يواجهها جميع المواطنين، ومنها فقدان أموالهم في المصارف، كما انهم يواجهون مشاكل في تحصيل اتعابهم وخصوصاً من الجهات الضامنة، التي تلجأ احياناً الى حسم جزء من اتعاب الأطباء".

وقال "اذا اردنا ان يعود لبنان مستشفى الشرق، يجب ان تتحسن أوضاع الأطباء، فيمارسون مهنتهم بشكل مريح"، لافتاً الى ان "همهم الأساسي هو ​مصلحة المريض​، ولكن هذا لا ينفي اهتمامهم ايضاً بمصلحة الطبيب نفسه".

ودعا الى "الإضاءة على القوانين التي تمنع الملاحقات الجزائية العمياء بحق الأطباء، لأن هذه الملاحقات لا تفيد المرضى ولا القطاع الصحي بشكل عام، ولا سمعة لبنان في الخارج، علماً ان للمريض الحق في تقديم شكوى قضائية بعد اطلاع نقابة الأطباء على حالته. واكد أن الأطباء يتعرضون من خلال هذه الشكاوى لعملية ابتزاز بسبب التضخيم الإعلامي للامور".

ودعا الى |دعم قضايا الجسم الطبي مع الوزارات المعنية والجهات الضامنة|.

واستقبل الرئيس عون وفدا من الاتحاد اللبناني للفنون القتالية المختلطة للهواة برئاسة احمد حازر وعضوية نائب الرئيس لؤي قبلاوي والأمين العام وسام ابي نادر والمحاسب روجيه نعيمة والمستشارة جوديت معلوف.

واطلع الوفد الرئيس عون على النشاطات التي يقوم بها الاتحاد وابرزها تنظيم بطولة آسيا في لبنان من 27 تشرين الثاني الى 6 كانون الأول المقبلين بمشاركة عدد كبير من دول آسيا. وأشار الى ان لبنان سوف يشارك ببطولة العالم في الفنون القتالية المختلطة التي ستقام في دولة الامارات العربية المتحدة وسيضم الوفد اللبناني 49 لاعباً.

وهنأ الرئيس عون الاتحاد على النشاطات الرياضية التي يقوم بها، مشدداً على أهمية الرياضة في صقل شخصية الشباب اللبناني، اضافة الى تحقيق النجاحات في البطولات المحلية والإقليمية والدولية، فضلاً عن ان ممارسة الرياضة تبعد الشباب عن المخدرات والاعمال المضرة.