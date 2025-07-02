جمعيَّة AIA: ندعو إلى حماية المستهلك اللبناني عبر تطبيق المادة 44 من القانون رقم 659

دعت جمعيَّة AIA، التي تضمُّ الممثِّلين المعتمدين لجميع صانعي المركبات العالميين في لبنان، السلطات اللبنانيَّة المعنيَّة إلى "تطبيق المادة 44 من القانون رقم 659 لحماية فعليَّة للمستهلك اللبناني. إنَّ القانون المذكور، الصادر في تاريخ 4 شباط 2005، يهدف إلى حماية المستهلك من العيوب الظاهرة أو المخفيَّة التي يمكنها إلحاق ضررٍ بسلامته أو صحَّته، والتي يمكن ظهورها في السلعة التي اشتراها من الأسواق المحليَّة".
وطلبت الجمعيَّة من "السلطات اللبنانيَّة المختصَّة التشدُّد في تطبيق هذا القانون لتأمين حقِّ المستهلك اللبناني بكفالة المصنّع وبتحديث السلعة التي يشتريها للحفاظ على استثماره كما ولتحصين السلامة المروريَّة التي تتراجع يوماً بعد يوم. كما تنبِّه الجمعيَّة المستهلك اللبناني إلى ضرورة المطالبة بحقوقه التي يكفلها القانون".
واكدت الجمعيَّة أنَّ "السيارات المباعة من قبل ممثِّلي المصانع العالميَّة في لبنان تحظى وحدها بالكفالة الموثوقة، وتضمن الحصول على قطع تبديل أصليَّة، لا سيَّما بطاريَّات السيارات الكهربائيَّة والهجينة. وهي وحدها تخضع للصيانة الدوريَّة من قبل مهندسين وأخصَّائيين مؤهَّلين، وتشملها حملات الاستدعاءات RECALL CAMPAIGN وإجراءات الرقابة المستمرَّة على الأنظمة الإلكترونيَّة وبرمجتها".
كانت هذه تفاصيل خبر جمعيَّة AIA: ندعو إلى حماية المستهلك اللبناني عبر تطبيق المادة 44 من القانون رقم 659 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.