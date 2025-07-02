نقابة محرري الصحافة كرّمت الصحافيين المسجلين على جدولها ممن فازوا في الانتخابات البلدية

كرّمت ​نقابة محرري الصحافة​ اللبنانية، الصحافيين المسجلين على جدولها ممن فازوا في الانتخابات البلدية في مدنهم وبلداتهم وقراهم.

بدوره، ألقى نقيب محرري الصحافة ​جوزف القصيفي​ كلمة هنأ فيها المُكرمين على فوزهم واعتبره "فوزًا للتعاون البناء بين الصحافة والبلديات".

وقال: "أحببت أن يتم هذا اللقاء التكريمي لأقول لكم جميعا أن أعضاء النقابة ومجلسها وأنا نفتخر بكم وأن فوزكم هو الدليل الساطع ان الصحافي ليس مجرد كاتب أخبار وناقلها، أو محلل للاحداث، بل هو من خلال ممارسته المخلصة لمهنته عامل تنمية وتوعيّة وتطوير للمجتمع الانساني والوطني، وبانخراطه في العمل البلدي يقدم قيمة مضافة لمحيطه، خصوصا أن الصحافي أصلًا يخالط الشأن العام، ويعمل من دون تكليف على انماء مدينته وبلدته وقريته، كونه الادرى بمعاناة الناس وهمومهم ويعرف ما يحتاج إليه كل إنسان ويعرف نبض الشارع ويعرف كيف يساعد البلدية والبلدة وناسها بفضل العلاقات التي ينسجها مع أصحاب القرار في لبنان".

وأوضح القصيفي أنّ "لبنان وقراه بحاجة إلى أشخاص يلتزمونن الخير العام. الصحافيون من موقعهم الإعلامي يعرفون كيف يعملون للخير العام بجرأتهم التي صقلوها من خلال رسالتهم الإعلاميّة".

وتوجه إلى المكرمين بالقول: "أنتم فخر للنقابة والأيام ستثبت لناخبيكم أن الصحافي في كل مجلس بلدي هو طاقة وثروة، وأن تواصلنا معكم والتعاون في ما بيننا سيكون كبيرًا وكبيرًا جدًا. وفقكم الله فأنتم ركيزة أساسيّة يُعتمد عليها، والنقابة مستعدة لكل دعم مطلوب منها للبلديات".

ووزع النقيب القصيفي في ختام اللقاء شارات النقابة على الزميلات والزملاء: رئيس بلدية راشيا الفخار ونائب رئيس اتحاد بلديات العرقوب بيار عطالله، نائب رئيس بلدية صور علوان شرف الدين، نائب رئيس بلدية الهرمل وفيق قانصوه، عضو مجلس بلدية صور رنده ابو صالح، عضو مجلس بلدية الخنشاره جويل رياشي، عضو مجلس بلدية عين وزين أميره حماده، عضو مجلس بلدية طرابلس باسم عساف، عضو مجلس بلدية عين زحلتا- نبع الصفا بيار سعد، عضو مجلس سلعا قضاء صور مازن نعيم.