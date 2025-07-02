بيرم: أبناء هذه الأرض هم الأحرص على بناء دولة قوية مقتدرة غير خاضعة لإملاءات الخارج

أشار الوزير السابق مصطفى بيرم، في كلمة خلال المجلس العاشورائي في بلدة جباع، الى أن "أبناء هذه الأرض هم الأحرص على بقاء الوطن و​بناء دولة قوية​ مقتدرة، لا دولة خاضعة لإملاءات الخارج".

وشدد بيرم، على أن "​الكرامة والسيادة​ والاقتدار هي شروط أساسية لاحترام أي بلد، ونحن في زمن لا مكان فيه للضعفاء"، مضيفاً "على الدولة أن تمنحنا الثقة، وتباشر بعملية الإعمار لأناس قدموا أغلى ما لديهم، ولولاهم لما كانت هناك دولة ولا مؤسسات".

ولفت إلى أن "نحن أهل السيادة الحقيقية والاستقلال الحقيقي، وإذا كانت هناك دولة ستُبنى، فإنها ستُبنى من دمائنا وتضحياتنا".

وأشار إلى أن "الفرق بين من يهرب عند أول أزمة وبين من يبقى صامدًا في أرضه"، قائلاً: "إذا دُمِّر بيتك، تعيده بعزم وإرادة، وإذا استشهد أبناؤك، ترفع يديك إلى السماء وتقول: يا رب، تقبّل هذا القربان".

ورأى بيرم أن "مشروع الشرق الأوسط الجديد توقف عند تخوم الجمهورية الإسلامية في إيران بفضل صمود المقاومين والأحرار"، مضيفاً "نحن حكماء ونتصرف بصبر وحكمة لكن في اللحظة الحاسمة لن يكون أمامنا سوى خيار واحد: إما أن نعيش بكرامة... أو نموت بعزة".