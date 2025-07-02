رد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على كلام رئيس هيئة أبناء العرقوب محمد حمدان، الذي استغرب موقفه من لبنانية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، مؤكدًا أنه كان بالفعل جزءًا من هيئة الحوار الوطني عام 2006، حيث تم الاتفاق بالإجماع على لبنانية هذه الأراضي، على أن يتم الترسيم مع الدولة السورية ومراجعة الأمم المتحدة لاحقًا.
وشدد جنبلاط على أن "كون الترسيم أو التحديد لم يحصل حتى الآن، تبقى هذه المناطق خاضعة للقرار 242، الذي لا يشمل لبنان".
وكان حمدان قد قال إن جنبلاط كان من المشاركين في طاولة الحوار الوطني التي أقرت بالإجماع لبنانية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، معتبرًا أن "لا مبرر لأي موقف يناقض هذا التوافق الوطني الواضح".
كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط ردا على رئيس هيئة أبناء العرقوب: مناطق مزارع شبعا وتلال كفرشوبا خاضعة للقرار 242 الذي لا يشمل لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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