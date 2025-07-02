قمع المخالفات على شبكة المياه في كفرزبد وقرى الشرقي

ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها مؤسسة مياه البقاع للحفاظ على شبكة ​مياه الشرب​ وضمان توزيع عادل للمياه، قامت فرق الصيانة والتوزيع في قسم رياق، وبالتعاون مع بلدية كفرزبد وعين كفرزبد، بتنفيذ حملة لإزالة المخالفات والتعديات على خطّي الضخ الرئيسيين اللذين يغذيان بلدة كفرزبد وبلدات قرى الشرقي.

وتأتي هذه الحملة في إطار خطة المؤسسة لترشيد الاستهلاك، الحدّ من الهدر، ومنع أي تعديات تؤثر على كفاءة التوزيع، بما يضمن استدامة المورد المائي وعدالته بين جميع المشتركين.

ودعت المؤسسة جميع المواطنين إلى التعاون والالتزام بالقوانين، حرصاً على المصلحة العامة وضماناً لوصول المياه إلى الجميع بشكل منصف.