الأمن العام: إجراءات إستثنائية لتنظيم حركة دخول الرعايا السوريين إلى لبنان

أعلن مكتب شؤون الإعلام في ​المديرية العامة للأمن العام​، عن "إجراءات إستثنائية لتنظيم حركة دخول الرعايا السوريين إلى ​لبنان​ عبر كافة الدوائر والمراكز الحدودية". وأوضحت أنّه "لمزيد من التفاصيل الضغط على الرابط التالي: https://www.general-security.gov.lb/ar/posts/492".

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