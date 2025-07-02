الرئيس عون عرض مع الحجار الاوضاع الامنية في البلاد وعمل المديريات التابعة لوزارة الداخلية

استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون، وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وجرى عرض للأوضاع الأمنية في البلاد، وعمل المديريات التابعة لوزارة الداخلية، إضافة إلى الإجراءات التي تتخذها القوى الأمنية للمحافظة على الاستقرار.

نيابياً، استقبل الرئيس عون النائب هاغوب ترزيان، وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الأخيرة، والمداولات الجارية حول قانون ​الانتخابات النيابية​، ومواقف الأطراف النيابية منه.

كما استقبل الرئيس عون النائب وضاح الصادق الذي أوضح أنه عرض مع رئيس الجمهورية مسألة حصرية السلاح وملف ​إعادة الإعمار​، إضافة إلى إعادة بناء المؤسسات، سواء على مستوى العمل الحكومي أو التعيينات والملفات الإصلاحية. وأشار الصادق إلى أنه نقل إلى الرئيس وجهة نظره حيال قانون الانتخابات النيابية، ومسألة حق المنتشرين في المشاركة في الاقتراع، كما تناول البحث أيضاً العلاقات مع الدول العربية وارتباطها بعملية إعادة الإعمار.

دبلوماسياً، استقبل الرئيس عون سفير تونس في بيروت بوراوي الإمام في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية في لبنان. وشكر رئيس الجمهورية السفير الإمام على الجهود التي بذلها خلال ترؤسه البعثة الدبلوماسية التونسية على مدى أربع سنوات وتسعة أشهر، لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات، متمنياً له التوفيق في مهامه المقبلة.

تربوياً، استقبل الرئيس عون وفداً من الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، تحدث باسمهم الدكتور رفيق مرهج، ناقلاً إلى رئيس الجمهورية مطالب الأساتذة المتعلقة بملف التفرغ.

وأشار مرهج إلى أنّه مضى اثنا عشر عاماً على آخر مرسوم تفرغ، في وقت يُحال سنوياً نحو مئة أستاذ إلى التقاعد، ما تسبب بنزف مستمر للكفاءات الأكاديمية. ولفت إلى أنّ الجامعة الوطنية تحتضن جميع اللبنانيين دون تمييز، مؤكداً أن التفرغ "ليس مطلباً فردياً بل ضرورة لبقاء الجامعة واستمرار رسالتها وضمان استقرارها"، ومشدداً على ضرورة إنجاز ملف تفرغ قائم على العدالة الأكاديمية والشراكة الوطنية.

وختم مرهج مداخلته بالتأكيد أن الأساتذة المتعاقدين يتطلعون إلى أن يكون إنجاز هذا الملف من أولويات العهد، واستعادة الجامعة لبريقها الأكاديمي.

وردّ الرئيس عون مرحباً بالوفد، مؤكداً أن "هذا هو حقكم الطبيعي"، مشيراً إلى اطلاعه على الملف ومتابعته مع وزيرة التربية ورئيس الجامعة. وقال: "الجامعة اللبنانية من صلب اهتماماتي، وهي عريقة وعلى مستوى راقٍ رغم ضآلة الإمكانات"، مؤكداً أن الجامعة "لكل اللبنانيين ولن نتخلى عنها"، ومشدداً على أن "ثروة لبنان الأساسية تكمن في العلم والأدمغة، ومتابعة هذا الملف وعد مني لكم".