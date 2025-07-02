مصادر لـ"النشرة": من له مصلحة في احراق مكب النفايات في بنشنين قضاء زغرتا؟

أشارت مصادر مطلعة على حيثيات العمل السياسي داخل ​زغرتا​، لـ"النشرة" الى ان تحديد موعد انتخاب رئيس لاتحاد بلديات قضاء زغرتا يوم الاثنين المقبل هو القطبة المخفيّة في حريق مكب النفايات المفتعل في بنشنين للتأثير على نتيجة الانتخابات والضغط على رؤساء البلديات عبر ملف النفايات لتبديل موقفهم، لاسيما ان نتيجة الانتخاب باتت معروفة سلفاً لمصلحة تيار المردة، الذي سجل انتصارا مدويا عاى خصومه في ١٥ ايار الفائت.

وأكدت المصادر انه مهما كانت سبل الضغط المعتمدة لن تساهم في حرف رؤساء البلديات المنضوية في الاتحاد عن تغيير قناعاتهم الثابتة، معتبرة أن "المواقف السياسية التي تلت الحريق تؤكد بما لا يقبل الشك أنه مفتعل ويراد منه التوظيف السياسي غير آبهة بموسم الاصطياف الذي بدأت ملامحه الايجابية تظهر من خلال قدوم السياح، والبدء بالتحضير للمهرجانات الدولية في القضاء".