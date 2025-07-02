"النشرة": توقيف رئيس مجلس ادارة مصرف بتهمة تزوير واختلاسات

علمت "النشرة"، أن "مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، أوقف رئيس مجلس إدارة بنك "​الاعتماد المصرفي​" طارق خليفة ومستشاره رالف صيّاد، بتهمة تزوير كشوفات حسابات أُرسلت إلى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان المركزي، وبتهمة اختلاس وسرقة أموال من بنك الاعتماد المصرفي".

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