اعلنت شركة "​لوفتهازا​" الخطوط الجوية الالمانية، عن "بدء تسيير رحلات جوية مباشرة تعنى بحركة ​الشحن الجوي​ بين فرانكفورت وبيروت بمعدل رحلة واحدة اسبوعيًا". هذا واعلنت الشركة عن "وصول اول رحلة شحن الى لبنان يوم غد الخميس قادمة من فرانكفورت وتبلغ حمولة الطائرة الإجمالية ٢٣ طن".

كانت هذه تفاصيل خبر شركة "لوفتهانزا" أعلنت عن تسيير رحلات شحن جوي بين فرنكفورت وبيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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