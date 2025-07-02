الجيش الإسرائيلي: اعتقلنا خلية إيرانية خلال عملية خاصة في جنوب سوريا

زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، بأنه "في إطار عملية خاصة في الجنوب السوري، قبضت قوة تابعة للجيش على خلية إيرانية".
وفي التفاضيل، قال أدرعي "نفذت قوات اللواء 474 التابع للفرقة 210 الليلة الماضية عملية خاصة للقبض على خلية تم تحريكها من قبل إيران في منطقة أم اللوقس وعين البصلي التي في الجنوب السوري، وذلك بالتعاون مع المحققين الميدانيين المنتمين للوحدة 504".
وتابع "عثرت القوات خلال العملية على وسائل قتالية منها أسلحة وقنابل يدوية في المنطقة التي تم فيها القبض على الخلية".
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