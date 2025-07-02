إيهاب حمادة: لا نقاش حول قوتنا وسلاحنا قبل أن نحرر الأرض والاطمئنان إلى القدرة على حماية لبنان

شدد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إيهاب حمادة، على أنّ "الذين ينتظرون جواب ​حزب الله​ حول الورقة التي حملها المبعوث الأميركي إلى الرؤساء، عليهم أن يعلموا أن جوابنا يرتكز إلى حقنا وإلى ما يعلن في كل لحظة، وأن أي نقاش له علاقة بقوتنا وبنقطة قوتنا وسلاحنا، لن يكون قبل أن نحرر الأرض ونتمكن من أن نكون مطمئنين إلى القدرة على حماية لبنان في أرضه وبره وبحره وجوه وثرواته، وإعادة بناء ما هدمه العدو الإسرائيلي".

وقال حمادة خلال المجلس العاشورائي الذي أقامه "حزب الله" في في حي الجوار بالشياح: "من يعتقد أن المقاومة سوف تذهب لتسلم سلاحها وهناك أرض محتلة واستباحة وخطر صهيوني على لبنان، هو أحمق، لأن السلاح في هذه اللحظة هو وجودنا جميعا، فنحن لا نسلم تسليم الأذلاء، لا سيما وأننا ننتمي إلى الحسين الشهيد الذي لا يزال صوته مترددا حتى هذه اللحظة".