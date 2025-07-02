أفاد بيان صادر عن الرئاسة التركية بأن البابا لاوون أبلغ سيدة تركيا الأولى أمينة أردوغان بأنه يعتزم زيارة تركيا في نهاية تشرين الثاني. واوضحت الرئاسة في بيان، إن البابا التقى بزوجة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الفاتيكان، وذكر لها إن مسؤولين من أنقرة والفاتيكان يعملون على تفاصيل الزيارة.

كانت هذه تفاصيل خبر الرئاسة التركية: البابا لاوون أبلغ السيدة الأولى بعزمه زيارة تركيا نهاية تشرين الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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