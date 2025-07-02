عطل أصاب منصة "إكس" لدى عدد من المستخدمين حول العالم

تعرضت منصة "إكس" لانقطاع في الخدمة لدى عدد من المستخدمين حول العالم، وفق موقع "داون ديتيكتور" الذي يتتبع حالات التعطّل من خلال جمع تقارير الحالة من مصادر متعددة.، فيما لم تصدر شركة "إكس" أي بيان حتى اللحظة.
ويذكر أن خلال شهر أيار الماضي أصيبت المنصة بأعطال مرّتين خلال الشهر.
وفي 24 أيار أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك أنه سيضطر إلى إعادة التركيز على إدارة أعماله في منصة "إكس"، وذلك بعد أن تعرضت المنصة في ذلك اليوم لعطل استمر نحو ساعتين قبل أن تعاود الشبكة الاجتماعية عملها بشكل شبه طبيعي.
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