"حماس": نجري مشاورات وطنية لمناقشة مقترحات الوسطاء من أجل الوصول لاتفاق يضمن إنهاء العدوان

أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، في بيان، أنّ "الوسطاء بذلوا جهودًا مكثفة من أجل جسر الهوّة بين الجهات والوصول إلى اتفاق إطار وبدء جولة مفاوضات جادة"، حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقالت الحركة "إنّنا نتعامل بمسؤولية عالية ونجري مشاورات وطنية لمناقشة ما وصلنا من مقترحات الإخوة الوسطاء من أجل الوصول لاتفاق يضمن إنهاء العدوان وتحقيق الانسحاب وإغاثة شعبنا بشكل عاجل في قطاع غزة".
وأمس، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ إسرائيل "وافقت على الشروط اللازمة لإبرام" وقف لإطلاق النار مع حركة حماس لمدة 60 يومًا في غزة.
وأشار إلى أنّ القاهرة والدوحة ستعملان على إنجاز الصياغة النهائية لهذا المقترح، في وقت لم يصدر فيه إعلان عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي يصرّ على مواصلة الحرب بهذا الشأن.
ومن المقرر أن يزور نتانياهو واشنطن مطلع الأسبوع المقبل.
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