سلطات إيران: إعادة إغلاق المجال الجوي لوسط وغرب البلاد أمام الرحلات الدولية العابرة فوق إيران

أعلنت وزارة الطرق في إيران، في بيان، عن تمديد إلغاء الرحلات الجوية الدولية والداخلية في شمال وجنوب وغرب البلاد حتى ظهر غد.
هذا، وكشفت عن "إعادة إغلاق المجال الجوي لوسط وغرب البلاد أمام الرحلات الدولية العابرة فوق إيران".
ويأتي ذلك بعد أن أعادت سلطات إيران السبت الماضي فتح مجالها الجوي أمام شركات الطيران الأجنبية التي تحلق فوق أراضيها، لكن الرحلات ظلت معلقة في العديد من مناطق البلاد، وخصوصا في طهران، وذلك بعد وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.
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