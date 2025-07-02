الصحة بغزة نعت مدير المستشفى الإندونيسي وأعلنت سقوط 142 قتيلًا خلال 24 ساعة جرّاء الحرب الإسرائيلية

أعلنت وزارة الصحة في ​غزة​، عن سقوط 142 قتيلًا و487 مصابًا وصلوا المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وعليه، أشارت الوزارة إلى "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 57,012 شهيدًا و134,592 مصابا منذ 7 تشرين الأول 2023".

ونعت الوزارة مدير المستشفى الإندونيسي مروان السلطان الذي قُتل برفقة عدد من أفراد عائلته، مضيفة "كل جريمة بحق الطواقم الطبية والإنسانية تؤكد المنهجية الدموية والإصرار على استهدافهم".

وأمس، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ إسرائيل "وافقت على الشروط اللازمة لإبرام" وقف لإطلاق النار مع حركة حماس لمدة 60 يومًا في غزة.

وأشار إلى أنّ القاهرة والدوحة ستعملان على إنجاز الصياغة النهائية لهذا المقترح، في وقت لم يصدر فيه إعلان عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي يصرّ على مواصلة الحرب بهذا الشأن.

ومن المقرر أن يزور نتانياهو واشنطن مطلع الأسبوع المقبل.