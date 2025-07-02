إذاعة الجيش الإسرائيلي: إزالة جميع بلدات غلاف غزة من تصنيف منطقة عسكرية مغلقة لأول مرة منذ بداية الحرب

أفادت إذاعة ​الجيش الإسرائيلي​، بأنّ "الجيش يزيل لأول مرة منذ بداية الحرب جميع بلدات غلاف ​غزة​ من تصنيف منطقة عسكرية مغلقة".

وأمس، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ إسرائيل "وافقت على الشروط اللازمة لإبرام" وقف لإطلاق النار مع حركة حماس لمدة 60 يومًا في غزة.

وأشار إلى أنّ القاهرة والدوحة ستعملان على إنجاز الصياغة النهائية لهذا المقترح، في وقت لم يصدر فيه إعلان عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي يصرّ على مواصلة الحرب بهذا الشأن.

ومن المقرر أن يزور نتانياهو واشنطن مطلع الأسبوع المقبل.