أكّد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن "لا يمكن تدمير صناعاتنا"، مشيرًا إلى أن "الهجوم على منشآتنا انتهك ميثاق الأمم المتحدة".
وأضاف إسلامي أن "استهداف منشآتنا النووية أثبت أن قانون الغابة يحكم العالم"، لافتا الى ان "صناعتنا النووية هي تكنولوجيا محلية وعملية تقدمها ستتواصل بقوة وثبات".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: صناعتنا النووية هي تكنولوجيا محلية وعملية تقدمها ستتواصل بقوة وثبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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