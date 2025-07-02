رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: صناعتنا النووية هي تكنولوجيا محلية وعملية تقدمها ستتواصل بقوة وثبات

أكّد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن "لا يمكن تدمير صناعاتنا"، مشيرًا إلى أن "الهجوم على منشآتنا انتهك ميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف إسلامي أن "استهداف منشآتنا النووية أثبت أن قانون الغابة يحكم العالم"، لافتا الى ان "صناعتنا النووية هي تكنولوجيا محلية وعملية تقدمها ستتواصل بقوة وثبات".