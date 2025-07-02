الدالاي لاما يخطط للتناسخ الخامس عشر

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: يقول زعيم التيبت في المنفى الدالاي لاما إنه يخطط للتناسخ، ولكن كيف يتم اختيار خليفته ولماذا يُثير هذا الأمر جدلاً؟

احتفل الدالاي لاما بعيد ميلاده التسعين بتوضيح خططه للخلافة. ولكن قد ينتهي الأمر بتنافس قادة روحيين، أحدهما تُعيّنه بكين، والآخر يُعيّنه كبار الرهبان الموالين للدالاي لاما الحالي.

يقول الدالاي لاما إنه سيكون له خليفة بعد وفاته، منهياً بذلك سنوات من التكهنات حول ما إذا كان سيكون آخر زعيم روحي للتبت.

وأعلن تينزين غياتسو، الذي أصبح التناسخ الرابع عشر للدالاي لاما عام ١٩٤٠، هذا الإعلان خلال احتفالات صلاة يوم الاثنين، الذي صادف عيد ميلاده التسعين وفقاً للتقويم التبتي. ويصادف عيد ميلاده وفقاً للتقويم الغريغوري يوم الأحد المقبل.

وقال إنه يجب اختيار الدالاي لاما القادم وفقاً للتقاليد البوذية، مشيراً إلى أن الصين يجب أن تبتعد عن عملية تحديد خليفته.

لكن السلطات الشيوعية الصينية أصرت منذ فترة طويلة على أنها هي من يختار الشخصية المُعاد تجسيدها.

التوتر مع الصين

وفي الآتي ما ورد على موقع (سكاي نيوز) البريطانية في شأن على التوترات مع الصين، وكيفية اختيار الخليفة، ودور الزعيم الروحي.

فرّ الدالاي لاما وآلاف التبتيين الآخرين إلى الهند بعد انتفاضة فاشلة ضد الحكم الشيوعي الصيني عام ١٩٥٩.

ويعيش في مدينة دارامشالا في الهند منذ ذلك الحين، حيث ساهم في تأسيس حكومة ديمقراطية في المنفى، بينما كان يجوب العالم أيضًا للدفاع عن استقلال شعب التبت.

ولعقود، شنّت بكين حملات لمواجهة النفوذ الدولي للدالاي لاما، الذي تُلفت أسفاره العالمية الانتباه إلى حكم الحكومة الشيوعية القاسي في كثير من الأحيان للتبت، والذي استمر ستين عامًا.

كيف يُختار الدالاي لاما القادم؟

لفهم سبب القلق بشأن الدالاي لاما القادم، من المهم فهم كيفية اختيار الدالاي لاما القادم - أو بالأحرى، كيفية تحديد هويته.

يعتقد البوذيون التبتيون أن الدالاي لاما يستطيع اختيار الجسد الذي يتجسد فيه. يبدأ البحث عن تناسخ الدالاي لاما فقط بعد وفاة صاحب المنصب، وقد يستغرق عدة سنوات.

في الماضي، كان كبار تلاميذ الرهبان يحددون الخليفة وهو لا يزال طفلاً، بناءً على علامات ورؤى روحية، وكانوا يُعدّونه لتولي زمام الأمور.

تم التعرف على تينزين غياتسو وهو طفل رضيع عام ١٩٣٧، وتم الاعتراف به رسميًا كالدالاي لاما الرابع عشر بعد عامين قبل تنصيبه عام ١٩٤٠.

اقتنعت فرق البحث التابعة للحكومة التبتية عندما تعرّف الطفل على ممتلكات الدالاي لاما الثالث عشر بعبارة "إنها لي، إنها لي".

ما هو موقف الدالاي لاما من الخلافة؟

صرح عام ٢٠١١ أن مؤسسة الدالاي لاما ليست بالضرورة أن تستمر، وأنه سيتركها للمجتمع البوذي التبتي.

ثم في كتابه "صوت من لا صوت لهم"، الذي نُشر في وقت سابق من هذا العام، كتب أن خليفته سيولد في "العالم الحر"، أي خارج الصين.

ووضح ​​خططه للخلافة بشكل أوضح في بيان مسجل بُثّ في تجمع ديني للرهبان البوذيين في دارامشالا في ٣٠ يونيو، قائلاً إنه يجب العثور على الدالاي لاما القادم والاعتراف به وفقًا للتقاليد البوذية السابقة، مشيرًا إلى أنه لا ينبغي للصين التدخل.

وأكد أن مسألة التناسخ تقع حصريًا على عاتق مؤسسة غادين فودرانج - وهي مؤسسة غير ربحية أسسها عام ٢٠١٥ وتشرف على الأمور المتعلقة بالزعيم الروحي ومؤسسة الدالاي لاما.

وقال: "لا أحد يملك مثل هذه السلطة للتدخل في هذا الأمر"، مضيفًا أن البحث عن الدالاي لاما المستقبلي يجب أن يتم "وفقًا للتقاليد السابقة". بعد ساعات من إعلان الدالاي لاما الأخير، أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية مجدداً ضرورة موافقة الصين على خلافته.

وقبل إعلان الدالاي لاما، حشدت الطائفة البوذية التبتية جهودها لحثه على تغيير موقفه والتعهد بوجود خليفة له، حيث خشي الكثيرون أن تُعيّن السلطات الصينية خليفةً لها إن لم يفعل.

ويعتقد الكثيرون أن هذا الخلاف سيؤدي في النهاية إلى وجود دالاي لاما متنافسين - أحدهما تُعيّنه بكين، والآخر يُعيّنه كبار الرهبان الموالين للدالاي لاما الحالي.

ما هو عمل الدالاي لاما؟

يُعتقد أن الدالاي لاما هو تجسيدٌ لتشنريزيغ أو أفالوكيتيشفارا، إله الرحمة وشفيع التبت، الذي اختار التناسخ لخدمة الشعب.

يذكر أن التبتيين شهدوا أربعة عشر تجسيدًا منذ تأسيس المؤسسة البوذية عام ١٥٨٧.

الدالاي لاما يعني محيط الحكمة، وعادةً ما يُطلق عليه التبتيون اسم "يشين نوربو"، أي جوهرة تحقيق الأمنيات، أو ببساطة "كوندون"، أي الحضور.

جاب الدلاي لاما العالم سعيًا لتعزيز السلام، وفي عام ١٩٨٩ مُنح جائزة نوبل للسلام لنضاله السلمي من أجل تحرير التبت.

وترأس الدالاي لاما سابقًا الحكومة التبتية المُعلنة ذاتيًا في المنفى، قبل أن يتخلى عن دوره السياسي عام ٢٠١١ ويسمح لرئيس ديمقراطي بأخذ مكانه.

وفي الأخير، قال الدلاي لاما إنه يعتزل العمل السياسي ليركز حصريًا على شؤونه الروحية، منهيًا بذلك تقليدًا دام 368 عامًا، حيث كان الدالاي لاما الزعيم الروحي والدنيوي للتبت. كما ألّف أو شارك في تأليف أكثر من 110 كتب.