شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق علي تعديل الاتفاق الإطاري للتحالف الدولي للطاقة الشمسية والان مع تفاصيل الخبر

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 176 لسنة 2025 بشأن الموافقة على " تعديل الاتفاق الإطاري للتحالف الدولي للطاقة الشمسية ISA".

ويهدف الاتفاق، إلي تعديل الاتفاق الإطاري إلى فتح العضوية في التحالف الدولي للطاقة الشمسية لجميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، والتي كانت مقتصرة على الدول الغنية بالطاقة الشمسية الأعضاء بالأمم المتحدة والتي تقع كليًا أو جزئيًا بين مدار السرطان ومدار الجدي.

وقد سبق للمجلس الموقر الموافقة،على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 349 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية، والمُوقع في القاهرة بتاريخ 10/3/2018، واستكمالاً لذلك صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 176 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "تعديل الاتفاق الإطاري للتحالف الدولي للطاقة الشمسية ISA".

وأكدت لجنة الطاقة والبيئة، أن التحالف الدولي للطاقة الشمسية يعمل على معالجة العقبات التي تقف في طريق نشر تطبيقات الطاقة الشمسية، وذلك من خلال زيادة الاهتمام بالتقنيات الفنية وتطويرها والابتكار وبناء القدرات المتعلقة بالطاقة الشمسية وتوسيع نطاق استخدامها، مما يسهم في خفض التكاليف وزيادة كفاءة إنتاج طاقة شمسية نظيفة في متناول الجميع، تحقيقًا للازدهار والتنمية المستدامة، وأن التعديل المعروض سيعمل على زيادة عدد الدول المُنضمة للتحالف.