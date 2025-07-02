شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإحصاء: مستعدون لإجراء مسح لتحديث بيانات أسر ووحدات الإيجار القديم والان مع تفاصيل الخبر

قال خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن الجهاز جاهز أن ينفذ مسح فورا لتحديث البيانات الخاصة إما بالأسر المؤجرة إيجار قديم وعددها مليون و600 ألف أسرة أو الوحدات المؤجرة إيجار قديم.

وأضاف رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء، إنهم مستعدون للمساعدة وفقا للقرار التنفيذى للقانون بعد إصداره، وأن يتم مد المجلس بتكلفة ذلك.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، أثناء مناقشة تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.