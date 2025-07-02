شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "النواب" بعد إقرار قانون الإيجار القديم نهائيا: شكرا للحكومة والأعضاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود حسينالأربعاء، 02 يوليو 2025 02:48 م
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب الشكر للحكومة والنواب ولجنة الإسكان بعد الموافقة النهائية على قانون الإيجار القديم.
وقال رئيس مجلس النواب بعد انتهاء مناقشة مشروع القانون: "شكرا للحكومة شكرا للجنة والنواب"
ومازح رئيس مجلس النواب الأعضاء عند التصويت نهائيا على مشروع القانون وقوفا، قائلا لهم: "سلام على النشاط".
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