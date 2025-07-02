شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على المادة 4 بقانون الإيجار القديم المحددة لقيمة الزيادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المادة "4" من مشروع قانون الايجار القديم والتى تحدد زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى.

- في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه).

- للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية بواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه).

- للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية (٢٥٠ جنيه) .

تحديد حد أدنى للإيجارات بقانون الإيجار القديم الجديد

اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.

القانون يلزم بدفع فروق الإيجار بعد قرار المحافظ

ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيه شهرياً، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنه.