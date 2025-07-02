شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار محمود حسوبة لأمانة الدقى بحزب الجبهة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

حرص حزب الجبهة الوطنية علي ضخ دماء جديدة في مواقع القيادة، في خطوة تعبر عن حسن الرؤية السياسية وتم اختيار محمود حسوبة أميناً لقسم الدقي بالحزب، في دلالة واضحة علي تقدير الكفاءات الشابة المحترمة ذات البصمة المجتمعية المتميزة.

جاء هذا الاختيار ليعكس حرص الحزب علي تقديم نموذج مختلف للقيادة الحزبية، حيث يعرف محمود حسوبة بنشاطه الواسع في العمل العام، وسيرته العملية المشرفة في خدمة المجتمع، وخاصة من خلال مؤسسة البلد للتنمية التي كان من مؤسسيها وأمينا لصندوقها، وقدمت نماذج ناجحة في مجالات محو الأمية والقوافل الطبية والتوظيف للشباب.

ويعتبر هذا القرار من الحزب خطوة في الاتجاه الصحيح، حيث يمثل حسوبة جيلا من الشباب الواعي، الذي جمع بين الخبرة والالتزام، وبين الحضور المجتمعي و الإنتماء الوطني الصادق، ومن المتوقع أن تشهد أمانة الدقي في ظل قيادته دفعة قوية في الأداء والتفاعل مع المواطنين.

ويعتبر اختيار محمود حسوبة ليس مجرد قرار تنظيمي، بل رسالة واضحة بإن المرحلة القادمة تتطلب وجوه جديدة ومبادرات حقيقية، تعيد ثقة المواطن في العمل السياسي، وتربط بين الحزب والشارع علي اساس من العمل الجاد و التواصل الفعال.