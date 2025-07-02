عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة اليوم على شكل مجموعات متتالية، وأدوا جولات استفزازية في باحاته، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تفرض إجراءات عسكرية مشددة على دخول الزوار والمصلين للأقصى.

في موضوع آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 15 فلسطينيًا خلال حملة دهم وتفتيش واسعة اليوم، طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تركزت في بيت لحم والخليل، تخللها مواجهات وإطلاق نار وقنابل غاز تجاه منازل الفلسطينيين، ترافق ذلك مع عملية هدم وتجريف نفّذتها قوات الاحتلال غرب مدينة رام الله لصالح التوسع الاستيطاني.

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