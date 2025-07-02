شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة تنعى ضحايا ضحايا حادث غرق حفار البترول والان مع تفاصيل الخبر

نعت مؤسسة حياة كريمة ضحايا حادث غرق حفار البترول "اد مارين 12 شمال البحر الأحمر والذي أسفر عن وفاة أربعة من العاملين، وإصابة 12 عامل ونسأل الله السلامة لهم والعودة الآمنة للمفقودين.

كما تتقدم مؤسسة حياة كريمة بخالص التعازي لأسر الضحايا وزملائهم في قطاع البترول، وتؤكد تضامنها الكامل مع جميع العاملين في هذا القطاع الحيوي الذين يبذلون أرواحهم فداء للوطن.

و قالت المؤسسة في بيان لها "نسأل الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يعيد المفقودون سالمين إلى أهلهم، رحم الله شهداء الواجب، وأسكنهم فسيح جناته، وجعل هذا العمل في ميزان حسناتهم."