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حياة كريمة تنعى ضحايا ضحايا حادث غرق حفار البترول

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  • حياة كريمة تنعى ضحايا ضحايا حادث غرق حفار البترول 2/2

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازق

الأربعاء، 02 يوليو 2025 11:48 ص

نعت مؤسسة حياة كريمة ضحايا حادث غرق حفار البترول "اد مارين 12 شمال البحر الأحمر والذي أسفر عن وفاة أربعة من العاملين، وإصابة 12 عامل ونسأل الله السلامة لهم والعودة الآمنة للمفقودين.

كما تتقدم مؤسسة حياة كريمة بخالص التعازي لأسر الضحايا وزملائهم في قطاع البترول، وتؤكد تضامنها الكامل مع جميع العاملين في هذا القطاع الحيوي الذين يبذلون أرواحهم فداء للوطن.

و قالت المؤسسة في بيان لها "نسأل الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يعيد المفقودون سالمين إلى أهلهم، رحم الله شهداء الواجب، وأسكنهم فسيح جناته، وجعل هذا العمل في ميزان حسناتهم."

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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