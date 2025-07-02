شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: إنشاء صندوق لدعم الإسكان البديل لمستأجرى الإيجار القديم والان مع تفاصيل الخبر

في خطوة داعمة، أعلن وزير الإسكان شريف الشربيني، عن التوجه نحو إنشاء صندوق مستقل لدعم الإسكان البديل للمستأجرين بنظام الإيجار القديم، على غرار صندوق الإسكان الاجتماعي، بهدف توفير مظلة تمويلية واضحة تضمن تخصيص الوحدات.

وشدد "الشربيني" على أن الدعم سيُوجه بشكل مباشر للفئات الأكثر احتياجا، وعلى رأسهم كبار السن المعتمدين على المعاشات، قائلا :" هؤلاء هم أهلنا، ويستحقون دعم الدولة المباشر."

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي والتي تشهد حسم مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها، في ضوء تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية و الشئون الدستورية والتشريعية.