حزب الوعى يستقبل وفدًا من السفارة الأمريكية بالقاهرة ويؤكد انفتاحه على الحوار الدولى

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استقبل حزب الوعي، أمس الثلاثاء، وفدًا من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، بمقر الحزب بالعاصمة، في إطار حرص الحزب على تعزيز الحوار المؤسسي والتعاون مع الشركاء الدوليين ودعمًا للعلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة.

ضم الوفد الأمريكي عددًا من ممثلي السفارة، وكان في استقبالهم الدكتور باسل عادل، رئيس الحزب، والمهندس حسام علي، النائب الأول لرئيس الحزب، والدكتورة غادة موسى، نائب رئيس الحزب، والنائبة السابقة مارجرت عازر، نائب رئيس الحزب، والسيد رامي زُهدي، مساعد رئيس الحزب للشؤون الأفريقية، وعدد من القيادات الحزبية.

وشهد اللقاء مناقشة موسعة للبرامج الثقافية والشبابية والتعليمية والتدريبية التي ترعاها السفارة بمختلف محافظات مصر، إلى جانب بحث سبل تطوير العلاقات بين الكونغرس الأمريكي ونظرائه في المؤسسات السياسية المصرية، بما يعزز تبادل الخبرات المؤسسية ويوسع قنوات الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وطرح حزب الوعي خلال الاجتماع رؤيته السياسية، مؤكدًا ضرورة اضطلاع الولايات المتحدة بدور أكثر توازنًا وعدالة في منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما في ظل التحديات الخطيرة التي تواجه القضية الفلسطينية. وشدد الحزب على دعمه الكامل لجهود القيادة السياسية المصرية الرافضة لمخططات التهجير، والداعية إلى حل عادل وشامل يقوم على أساس حل الدولتين وحدود 4 يونيو 1967.

كما أكد الحزب أهمية الدور الأمريكي في دعم جهود التنمية والاستقرار في أفريقيا، مشددًا على ضرورة بناء شراكات عادلة ومستدامة تحقق تطلعات الشعوب الأفريقية.

من جانبها، أكدت بعثة السفارة الأمريكية التزامها بتعميق العلاقات مع مختلف الأطراف السياسية في مصر، ووصفت الشراكة بين البلدين بأنها استراتيجية وتاريخية، مشيرة إلى أنها تسهم في استقرار المنطقة وتحقيق المصالح المشتركة.

وفي ختام اللقاء، جدّد حزب الوعي تأكيده على انفتاحه الكامل على الحوار البنّاء والتعاون المثمر مع كافة الشركاء الدوليين، بما ينسجم مع دوره الوطني والتزامه بخدمة المصالح العليا للدولة المصرية وتعزيز القيم الديمقراطية والاستقرار الإقليمي والدولي.



حزب الوعي يستقبل وفدًا من السفارة الأمريكية (1)



حزب الوعي يستقبل وفدًا من السفارة الأمريكية (2)



حزب الوعي يستقبل وفدًا من السفارة الأمريكية (3)