شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المجالس النيابية: تعديلات فى قانون الإيجار القديم تطمئن الجميع والان مع تفاصيل الخبر

طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الحكومة بتوضيح موقفها بشأن مشروع القانون محل النقاش، في ضوء المداخلات والمناقشات التي شهدتها جلسات المجلس، قائلًا: "في البداية، يجب أن توضح الحكومة: هل ستتقدم بأي مقترح جديد على ضوء المناقشات التي تمت بالأمس؟ هل هناك تصور حكومي محدث؟".

من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية، أن الحكومة تقدر أهمية المشروع المطروح، لافتاً إلى أن كلا من الحكومة والمجلس يتعاملان مع الملف بأقصى درجات العناية والحرص، لما له من تأثير مباشر على المواطنين.

وأضاف فوزي، أن الجميع يعلم أهمية هذا المشروع، و لا يمكن الاستماع لكل هذه الأصوات دون التفاعل معه، مشيراً إلي أنه سيكون هناك تعديلات من الحكومة، تعكس استجابة حقيقية للمقترحات والمناقشات التي جرت خلال الأيام الماضية، وتمتد لتشمل الأسابيع القادمة أيضا في إطار يسعى إلى طمأنة جميع الأطراف المعنية.”

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على صياغة تلك التعديلات، بما يضمن التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الأطراف المختلفة.