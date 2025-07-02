شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لحسم مصير قانون الإيجار القديم والان مع تفاصيل الخبر

بدأت منذ قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، وذلك لليوم الثالث على التوالى.

وشهدت الجلسة العامة أمس، قرار رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، تأجيل حسم مواد قانون الإيجار القديم خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس، مع الدعوة إلى جلسة اليوم، لاستكمال المناقشات، بعد مطالبة الأغلبية البرلمانية ممثلة في الدكتور عبد الهادي القصبي، بتأجيل مشروع القانون.

وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، إلى أنه من الواضح من خلال المناقشات التى تمت في مشروعى القانونين، أن الحكومة قد أتت إلى البرلمان وهى غير مستعدة، وينقصها بعض البيانات والإحصائيات المهمة، وذلك في نهاية الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة أمس لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة،

وأضاف المستشار الدكتور رئيس المجلس أن هذه ليست المرة الأولى، فقد سبق وأن أحالت الحكومة إلى المجلس مشروعات قوانين عديدة دون أن تكون قد أجرت بشأنها الحوارات المجتمعية اللازمة، أو دراستها بدقة، متابعا:" لن أطيل عن ذلك، وأرجو أن تكون الرسالة قد وصلت للحكومة.