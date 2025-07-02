شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن محسب: خطاب 3 يوليو لحظة مفصلية فى استعادة الوطن وتثبيت مؤسسات الدولة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن خطاب 3 يوليو 2013، الذي ألقاه القائد العام للقوات المسلحة آنذاك الفريق أول عبد الفتاح السيسي، كان لحظة تاريخية فاصلة في حياة الأمة المصرية، وجاء استجابة مباشرة لإرادة شعبية جارفة خرجت بالملايين في ميادين الجمهورية، رفضا لحكم جماعة الإخوان الإرهابية وسعيها لاختطاف مؤسسات الدولة وتغيير هوية المجتمع المصري.

وأشار "محسب"، إلى أن الخطاب لم يكن مجرد إعلان عن خارطة طريق سياسية، بل كان تعبيرا صريحا عن اصطفاف وطني بين القوات المسلحة والشعب وكافة مؤسسات الدولة الدينية والمدنية، مؤكدا أن أهم ما ميز هذا الخطاب هو حضوره الجامع الذي مثل مختلف التيارات الوطنية والدينية، من الأزهر الشريف والكنيسة المصرية إلى القوى الثورية والشبابية، بما منح الخريطة المعلنة حينها شرعية أخلاقية وشعبية ودستورية.

وأضاف وكيل لجنة الشؤون العربية، أن الخطاب يمثل تصحيح لمسار ثورة 25 يناير، ورفضا لانحراف جماعة الإخوان التي استغلت الديمقراطية للوصول إلى الحكم ثم سعت إلى اغتيالها من الداخل، قائلا: "لقد جاء الخطاب في توقيت بالغ الخطورة، أنقذ فيه الجيش المصري الدولة من الانهيار، وأعاد لها مؤسساتها"، مشيرا إلى أنه رغم مرور 12 عاما على هذا الخطاب، إلا أنه أرسى أسس الجمهورية الجديدة، ومهد لمرحلة إعادة بناء شاملة في مختلف القطاعات، من بنية تحتية قوية إلى مشروعات قومية عملاقة.

ونوه "محسب"، عن أهمية الخطاب في استعادة الدولة لمكانتها الإقليمية والدولية، واستعادة القرار المصري المستقل بعيدًا عن أية أجندات خارجية، مشددا على أن خطاب 3 يوليو يجب أن يُدرس للأجيال الجديدة باعتباره وثيقة وطنية عبرت عن لحظة إنقاذ شعب بأكمله، وأنه رسخ مفهوم أن القوات المسلحة المصرية هي درع هذا الوطن وسنده في المحن، وتثبت في كل مرة أنها في صف الشعب وإرادته الحرة.

وأكد النائب أيمن محسب، على أن التحديات التي تواجهها الدولة المصرية حاليا، من الإرهاب إلى الحروب الاقتصادية والمعارك الإقليمية، تؤكد أهمية الروح الوطنية التي جسدها خطاب 3 يوليو، داعيا إلى استكمال البناء على ما تحقق، والاستمرار في مواجهة التحديات بثقة وإصرار في ظل قيادة وطنية واعية.