شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة: الوصول لـ45 مليون مواطن بخدمات الدعم الغذائى والصحى والان مع تفاصيل الخبر

أكدت مؤسسة حياة كريمة أنها تعمل على تنفيذ تدخلات تنموية تُركز على تلبية احتياجات الإنسان اليومية، بما يحفظ له كرامته ويوفر له سبل الاستقرار.



و أشارت المؤسسة انها تمكنت حتى الآن من الوصول إلى نحو 45 مليون مواطن في مختلف محافظات الجمهورية، عبر تدخلات شملت الدعم الغذائي، والخدمات الصحية، وتمكين الأسر اقتصاديًا، إلى جانب ترميم وتأهيل المنازل وتحسين البيئة المعيشية في المناطق الأكثر احتياجًا.