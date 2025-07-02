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حياة كريمة: الوصول لـ45 مليون مواطن بخدمات الدعم الغذائى والصحى

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  • حياة كريمة: الوصول لـ45 مليون مواطن بخدمات الدعم الغذائى والصحى 2/2

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازق

الأربعاء، 02 يوليو 2025 10:45 ص

 

أكدت مؤسسة حياة كريمة أنها تعمل على تنفيذ تدخلات تنموية تُركز على تلبية احتياجات الإنسان اليومية، بما يحفظ له كرامته ويوفر له سبل الاستقرار.


و أشارت المؤسسة انها تمكنت حتى الآن من الوصول إلى نحو 45 مليون مواطن في مختلف محافظات الجمهورية، عبر تدخلات شملت الدعم الغذائي، والخدمات الصحية، وتمكين الأسر اقتصاديًا، إلى جانب ترميم وتأهيل المنازل وتحسين البيئة المعيشية في المناطق الأكثر احتياجًا.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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