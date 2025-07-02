شكرا لقرائتكم خبر عن الصحفيين توقع ثانى بروتوكول تعاون مع المصرف المتحد للتوسع بخدمات التمويل والان مع تفاصيل الخبر

في خطوة جديدة لدعم جهود الدولة في توفير سكن ملائم لكافة شرائح المجتمع، وقعت نقابة الصحفيين، اليوم بروتوكول التعاون المشترك الثاني مع المصرف المتحد، بهدف تقديم خدمات وبرامج التمويل العقاري لأعضاء النقابة بشروط ميسرة ومزايا تنافسية وفقًا لمبادرة البنك المركزي المصري.

وقع البروتوكولَ خالد البلشي - نقيب الصحفيين، وأشرف القاضي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، وذلك بحضور عدد من قيادات النقابة والمصرف المتحد.

ينص البروتوكول على أن يقدم المصرف المتحد حزمَ خدماته في التمويل العقاري التي تتناسب مع احتياجات الصحفيين بمشروع "نصر جاردنز" بمدينة السادس من أكتوبر، محافظة الجيزة، والتابعة لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير. وذلك من خلال مبادرات البنك المركزي المصري لمحدودي ومتوسطي الدخل، كذلك من خلال البرامج التمويلية التي يقدمها المصرف المتحد خارج المبادرات، بما يتماشى مع قدرات ومتطلبات كل عميل.

عقب توقيع البروتوكول، ناقش الطرفان سبل تدعيم التعاون المشترك بين النقابة والبنك في مجالات التدريب وخدمة الأعضاء ورعاية الأنشطة المختلفة، ومن بينها مسابقة التفوق الصحفي وتكريم أوائل الطلاب ومسابقات حفظ القرآن الكريم.

كما اصطحب نقيب الصحفيين قياداتِ البنك في جولةٍ بمركز تدريب نقابة الصحفيين، وناقشا سبل تدعيم التعاون المشترك في مجالات التدريب وكذلك أفضل السبل لاستثمار الدورين الخامس والسادس بنقابة الصحفيين.

وأكّد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، في تعليقه على توقيع البروتوكول، تقديره لهذه المبادرة وأهمية تكرار مثل هذه الشراكات الفعالة بين المؤسسات المالية والنقابات المهنية. وأشار البلشي إلى أهمية تفعيل التعاون المشترك.

من جانبه، أكّد أشرف القاضي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد – أن المصرف المتحد يثمّن الدور الكبير والمهم الذي يقوم به جموع الصحفيين والإعلاميين في دعم الوعي العام وخدمة قضايا المجتمع.

وأكّد أن هذا البروتوكول يأتي انعكاسًا لجهود المصرف المتحد المستمرة للتوسع في خدمات التمويل العقاري في مختلف محافظات الجمهورية، عبر شراكات استراتيجية تضمن وصول الخدمة للمستحقين بأعلى درجات الكفاءة والمرونة.

من ناحية أخرى نظمت نقابة الصحفيين على هامش توقيع البروتوكول، ندوةً تعريفيةً بخدمات التمويل العقاري المقدمة في إطار البروتوكول، عرض خلالها أيمن محمد – رئيس التمويل العقاري بالمصرف المتحد – محاور التعاون المشترك، والتعريف بقانون التمويل العقاري 148/2001 والمعدل بـ55/2014، وشرح الشروط الواجب توافرها في شراء الوحدة السكنية، فضلًا عن عرض شروط مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري 8% و3%.

كما تم عرض مميزات وحزم الخدمات المالية والرقمية المقدمة من المصرف المتحد، والتي تساهم في توفير الوقت والجهد للعملاء.



الصحفيين توقع ثاني بروتوكول تعاون مع المصرف المتحد للتوسع في خدمات التمويل العقاري



الصحفيين توقع ثاني بروتوكول تعاون مع المصرف المتحد للتوسع في خدمات التمويل العقاري



الصحفيين توقع ثاني بروتوكول تعاون مع المصرف المتحد للتوسع في خدمات التمويل العقاري



الصحفيين توقع ثاني بروتوكول تعاون مع المصرف المتحد للتوسع في خدمات التمويل العقاري