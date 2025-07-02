الرئيس الإيراني صادق على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

صادق الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على قانون يقضي ب​تعليق التعاون​ مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أقره البرلمان عقب الضربات الإسرائيلية والأميركية على منشآت نووية، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي.

واشار التلفزيون الى أن بزشكيان "صادق على قانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية" التابعة للأمم المتحدة، ما يجعله نافذا.