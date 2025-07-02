علمت "النشرة" من مصدر أمني مسؤول أن التوقيفات في منطقة البابلية جنوب لبنان، والتي ضمّت عددًا كبيرًا من العمال السوريين، ترتبط بتورط هؤلاء بتهريب أشخاص للإقامة في لبنان بطرق غير شرعية.
وأكد المصدر أن القوى الأمنية تقوم بتوقيف أعداد من المتورطين بقضايا عدة بشكل يومي، مستغربًا إثارة هذه التوقيفات العادية في الوقت الحالي وبث شائعات تثير الرعب.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر أمني لـ"النشرة": توقيفات السوريين في البابلية تتعلق بتهريب أشخاص ونستغرب بث الشائعات وإثارة الرعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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