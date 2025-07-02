مصدر أمني لـ"النشرة": توقيفات السوريين في البابلية تتعلق بتهريب أشخاص ونستغرب بث الشائعات وإثارة الرعب

علمت "النشرة" من مصدر أمني مسؤول أن ال​توقيفات​ في منطقة البابلية جنوب لبنان، والتي ضمّت عددًا كبيرًا من العمال السوريين، ترتبط بتورط هؤلاء بتهريب أشخاص للإقامة في لبنان بطرق غير شرعية.

وأكد المصدر أن القوى الأمنية تقوم بتوقيف أعداد من المتورطين بقضايا عدة بشكل يومي، مستغربًا إثارة هذه التوقيفات العادية في الوقت الحالي وبث شائعات تثير الرعب.