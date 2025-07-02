البستاني: نطالب MEA بوضع سقف لأسعار التذاكر خلال موسم الذروة

اشار النائب فريد البستاني في تصريح الى ان "كل التقدير لشركة ​طيران الشرق الأوسط​ MEA التي تبقي الارزة مرفوعة في الأعالي، ولتفاني ادارتها وموظفيها في خدمة اللبنانيين في أقسى الظروف التي مرت على لبنان خلال الحرب في الـ 2024. اما في موضوع اسعار التذاكر في موسم الذروة ​High Season​، فنطلب من الشركة وضع سقف لسعر التذاكر لا يمكن تجاوزه، فمثلًا تحديد سقف التذكرة باريس - بيروت - باريس (درجة سياحية) بـ900 دولار ودبي - بيروت - دبي بـ650 دولار الخ..."، لافتا الى اننا "نعلم ان هكذا تدبير معاكس لحركة السوق Market Dynamics انما هذا واجب وطني لتمكين المغتربين وعائلاتهم من زيارة لبنان".

وتمنى ان "يسري هذا التدبير حتى انشاء شركة Low Cost محلية وعندها يصبح عند المواطنين الخيار. اما في موضوع فتح الأجواء لشركات عالمية اخرى، فلا عواقب لذلك، لأنها تأمنت بفضل قانون المنافسة الذي اقر في مجلس النواب، على ان تكون الطائرات التابعة للشركات الجديدة مطابقة للمواصفات العالمية للسلامة".