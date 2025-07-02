الجيش: إجراء رماية بحرية مقابل شاطئ ثكنة ميلاد النداف – عمشيت

أعلنت قيادة الجيش، أنه "ستقوم وحدة من الجيش، بتاريخ 2 /7 /2025، اعتبارًا من الساعة 9.30 ولغاية الساعة 16.00، بإجراء تمارين تدريبية تتخللها رماية بحرية من الزوارق مقابل شاطئ ثكنة ميلاد النداف – عمشيت".

ودعت قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورَين أعلاه.