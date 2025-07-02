بلدية زفتا أصدرت قرارًا بمنع تجول الأجانب ليلاً ودعت اللبنانيين للإبلاغ عن المكفولين والمستأجرين

أصدرت ​بلدية زفتا​ بيانًا إلى أهالي البلدة والمقيمين فيها، عطفًا على بياناتها السابقة وتأكيدًا لها، وحرصًا على ​الأمن والنظام العام​، وعملاً بصلاحياتها وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة.

وأعلنت البلدية أنه يُمنع تجوال الأشخاص الأجانب داخل نطاق بلدية زفتا سواء سيرًا على الأقدام أو بأي آلية، وذلك من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، اعتبارًا من تاريخ صدور البيان ولحين صدور إشعار آخر، تحت طائلة ملاحقة المخالفين وتوقيفهم وإحالتهم إلى المراجع المختصة ومصادرة آلياتهم.

وطلبت البلدية من المواطنين اللبنانيين المقيمين ضمن نطاقها، والذين يقومون بكفالة أو تأجير مساكن لأشخاص أجانب، التبليغ عنهم لدى مركز البلدية خلال مدة أقصاها 48 ساعة من تاريخ الكفالة أو السكن، تحت طائلة المسؤولية القانونية.

كما دعت جميع الأجانب المقيمين في البلدة إلى التوجه خلال أسبوع كحد أقصى من تاريخ البيان إلى مركز البلدية للتصريح عن أسمائهم وأسماء المقيمين معهم ومكان إقامتهم، تحت طائلة الملاحقة القانونية أمام المراجع المختصة.

وأكدت بلدية زفتا منع إيقاف السيارات والدراجات النارية العائدة للأشخاص الأجانب في الساحات والأماكن العامة، وضرورة إيقافها أمام المنازل التي يقيمون فيها، تحت طائلة حجزها من قبل شرطة البلدية والأجهزة المختصة.

وختمت البلدية بيانها بدعوة الجميع إلى التعاون والتقيّد بهذا القرار، وطلبت من شرطة البلدية التنسيق مع القوى الأمنية لمتابعة تنفيذ القرار، مشيرة إلى أنه يمكن مراجعة مركز البلدية خلال الدوام الرسمي للاستفسار أو الإبلاغ.