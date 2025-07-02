أفادت القناة 14 الإسرائيلية نقلًا عن مصدر سياسي أن أي صيغة اتفاق تتعلق بإنهاء الحرب في غزة ستُرفق برسالة من الجانب الأميركي. وبحسب المصدر، فإن هذه الرسالة ستتضمن ضمانات لإسرائيل تتيح لها استئناف القتال في حال عدم تلبية مطالبها المتعلقة بنزع سلاح حركة حماس ونفي قادتها.

كانت هذه تفاصيل خبر القناة 14 الإسرائيلية عن مصدر سياسي: أي صيغة اتفاق تتناول إنهاء الحرب في غزة سترفق برسالة من الجانب الأميركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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