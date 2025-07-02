الأمم المتحدة: تكثيف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ونزوح أكثر من 1500 عائلة

أعلنت الأمم المتحدة أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة شهدت تصعيدًا ملحوظًا منذ إصدار أمر النزوح الأخير. وأشارت إلى نزوح ما لا يقل عن 1500 عائلة من شمال غزة، بالإضافة إلى مناطق في الجزء الشرقي من محافظة غزة، في ظل استمرار القصف والتصعيد الميداني.

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