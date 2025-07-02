الدفاع الجوي الروسي أسقط خمس طائرات أوكرانية مسيرة فوق 3 مناطق خلال الليلة الماضية

اعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن "وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت خمس طائرات أوكرانية مسيرة، فوق 3 مناطق، خلال الليلة الماضية".
واشارت الوزارة في بيان الى ان "خلال الليلة الماضية، دمّرت الدفاعات الجوية المناوبة خمس طائرات مسيرة أوكرانية".
وأوضحت أنه قد تم تدمير "طائرتين مسيرتين فوق كل من مقاطعتي كورسك وروستوف، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي جمهورية القرم".
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